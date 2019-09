Alar Tammingu raamatusoovitus: kui sa pead üheks oma tugevaimaks omaduseks võimet mõtelda, siis on see raamat sulle!

K: Kuid paljud feministid ja ökofilosoofid väidavad, et igasugune hierahiseerimine ja «järjestamine» on rõhuv, isegi fašistlik. Nad nimetavad väärtusastmeid «iganenud paradigmaks», «patriarhaalseks» ja rõhuvaks ning nende meelest tuleks järjestav maailmavaade asendada seostavaga. Nad lähevad sel teemal lausa agressiivseks ning pilluvad väga karme süüdistusi.

KW: Jätab veidi ebasiira mulje, hierarhiad on paratamatud. Isegi sinu mainitud hierarhiavastastel teoreetikutel on oma hierarhia, oma järjestus. Nende meelest on seostamine parem kui järjestamine. See on ka hierarhia, väärtuste järjestamine. Aga kuna nad seda ei tunnista, on nende hierarhiad teadvustamata, varjatud, mahasalatud. Nende hierarhia salgab hierarhiat. Nende järjestamissüsteem ütleb, et järjestamine on halb.

K: Sa nimetad seda «vastuoluks teooria ja tegelikkuse vahel».

KW: Jah, nende hierarhiavastane hoiak on sisemiselt vasturääkiv. Ka neil teoreetikutel on oma hierarhia, kuid see on varjatud või peidetud. Oma salahierarhiaga ründavad nad kõiki teisi hierarhiaid, kuulutades end «vabaks» kogu sest vastikust järjestamisest. Nad süüdistavad teisi asjades, mida ise teevad; sellest jääb paha maik suhu.

K: Aga hierarhiaid on süüdistatud paljudes kuritarvitustes, nagu sa ka ise oled pikalt-laialt seletanud.

KW: Jah, selles mõttes ühinen ma nende kriitikanootidega. Mis ei tähenda, et hierarhiatest-holarhiatest tuleks üldse vabaneda, see on nagunii võimatu. Soov järjestamisest vabaneda on samuti järjestamine. Ka hierarhia eitamine on hierarhia. Juba sellepärast, et Kosmos koosneb hoolonitest ehk tervik-osadest ning hoolonid eksisteerivad holarhiliselt, ei saa me sellega kaasnevaid järjestusi vältida. Pigem peame püüdma eristada looduslikke holarhiaid patoloogilistest ehk türanlikest.

K: Nii et holarhiad on möödapääsmatud.

KW: Jah, hoolonid ehk tervik-osad on möödapääsmatud. Kõik evolutsioonid ja arengud järgivad holarisatsiooni mudelit – need on jadad, kus ülemine aina hõlmab alumist ja terviklikkus üha suureneb, mis kujutabki endast holistlikku järjestamist. Holismi põhiprintsiibiks on just sellepärast holarhia, et kõrgem või sügavam dimensioon evib printsiipi, „liimi“ või mustrit, mis liidab ja seostab muidu omavahel konfliktsed ja isoleeritud osad koherentseks üksuseks – loob mõõtme, kus üksikosad tunnetavad oma ühtekuuluvust ja pääsevad tühipalja osa, fragmendi saatusest. Nii et ka seostamine on oluline, kuid see toimub järjestamise ja holarhia raames ning saab eksisteerida ainult tänu holarhiale, mis pakub kõrgema või sügavama mõõtme, mille piires seostamine ja liitumine saab toimuda. Muidu oleksid meil lihtsalt hunnikud, mitte tervikud.

Kui aga mõni hoolon kuritarvitab oma positsiooni holarhias (ihates olla ainult tervik, mitte tervik ja osa), siis moondub looduslik normaalne holarhia patoloogiliseks ehk türanlikuks või teisisõnu – tekib haigus, patoloogia, kõrvalekalle – kas psüühiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kultuuriline või vaimne. Meie kohus on „rünnata“ neid patoloogilisi hierarhiaid, mitte selleks, et vabaneda hierarhiast üldse, vaid et haiglase asemele tekiks normaalne, looduslik hierarhia, mis kasvaks ja areneks tervislikult.