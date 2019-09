Postimehe romaanisari innustab väärtustama elu selle mitmekülgsuses

Kahel korral kuus jõuavad raamatusõpradeni vaheldumisi nii esmakordselt eesti keelde tõlgitud romaanid kui ka varem avaldatud klassikud. Hoolikalt valitud eriilmelisi lugusid ühendab aga see «miski», mis puudutab ja alatiseks meelde jääb.

«Paljud ei leia tänapäeva raamatupoodide küllusest üles raamatuid, mis on garanteeritult head ja pakuvad kindla peale lugemiselamust,» ütleb Postimehe kirjastuse juht Eia Uus. «Postimehe romaanisarja valiku aluseks pole mitte niivõrd kriitikute hinnangud või spetsialistide määratud preemiad, vaid lugejad – meie romaanisarja moodustavad raamatud, mida lugejad üle maailma tõesti armastavad ja kirglikult soovitavad. Need on raamatud, mida igaüks võiks vähemalt korra elus lugeda. Raamatud, mis haaravad ja viivad kaasa.»

Need romaanid räägivad andestamisest, õiglusest, vabadusest, armastusest, ühiskonna valupunktidest ja ka sageli tähelepanuta jäävatest pisiasjadest, millest hakkad puudust tundma alles siis, kui need elust kaovad. Mõtlemapanevad kirjaread, mis (vaatamata kohatisele süngusele) suunavad väärtustama olemasolevat. Tegevustikud leiavad aset nii minevikus kui tulevikus, on nii põnevikke kui ka suurt ajaloolist narratiivi.

Romaanid on saanud moodsalt pehmed kaaned, mis muudavad raamatud kergemaks ja seega hõlpsamalt kaasaskantavaks. Nüüd ei ole ühtegi vabandust, miks vabal momendil mitte lugeda. Igal pool ja igal ajal. Sarja üldkujundaja on Zigmunds Lapsa, kes esikaante kollaažilikesse lahendustesse on pikkinud ka salavihjed raamatu sisu kohta.

Romaanisarja avaraamatuks on üheks hinnatumaks kaasaegseks Venemaa kirjanikuks peetava Jevgeni Vodolazkini romaan «Aviaator», mis läbi kolme tegelase päevikukannete annab ülevaate nii Venemaa 20. sajandi ajaloost kui ka suunab väärtustama pisiasju ja kogemusi, millest elu suures osas ju koosnebki.

