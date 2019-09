1953. aastal ilmunud teos, mis ennustas ette tänapäevaseid murekohti

Tunnistan, et pidasin isegi raamatu peamiseks teemaks tsensuuri ja selle kaudu iseseisva mõtlemise piiramist. Kaudselt see nii ongi – peamine kurja juur on televisioon või tänapäeva ülekantud tähenduses ekraanid ehk nutitelefonid, mis meie tähelepanu nõuavad. Erinevalt Bradbury loodud maailmast ei põletata raamatuid, kuid kogu maailma informatsioon on ühe näpuvajutuse kaugusel. Mis ei ole ilmtingimata halb asi iseeneses, aga mõjub halvasti keskendumisvõimele, rääkimata sellest, et kokkuvõtete lugemine (teadmiste summa) pole sama, mis algmaterjali lugemine.

Facebooki kaval algoritm on minule pakkunud näiteks Blinklisti nimelist äppi, mis reklaamib end kui «Big ideas in small packages». Selle kaudu on võimalik lugeda tuhandete mitte-ilukirjanduslike raamatute kokkuvõtteid 15 minutiga. See on jällegi teadmiste summa, idee, et faktid tuleb pähe jätta väikses koguses, sest rohkem polegi vaja. Laias laastus nõustun, et autorid teinekord kordavad infot ja raamatud võivad olla mahukamad kui vaja oleks, aga kui sügav huvi olemas, siis on alati parem süveneda põhjalikumalt. Kui inimesel on ainult 15 minutit aega end millegagi kurssi viia, kas see siis on ikka talle vajalik? Eriti olukorras, kus autor on kulutanud aega info kogumise, korrastamise ja kirjapaneku peale.