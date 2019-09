Endine The Beatles liige Paul McCartney esitles Londoni kesklinnas Waterstones Piccadillys koolilastele oma uut lasteraamatut «Hey Grandude!». Illustratsioonide autor on Kathryn Durst.

Seikluslik pildiraamat «Hey Grandude!» on Paul McCartney teine lasteraamat. Kümme aastat tagasi kirjutas ta koos Philip Ardaghi ja Geoff Dunbariga raamatu «High in the Clouds».