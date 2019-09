Kuidas juurida välja kurjust täis metsa

Teistest sarnase ülesehitusega lugudest eristub «Välja juuritud» muinasjuttudest laenatud elementide poolest, kasvõi neidude andmine Lohele. Pealegi on lood, mis taaskasutavad muinasjutte või mütoloogiat, ühed mu lemmikutest. Nagu riiginimi Polnya juba vihjab, siis rahvajutud, mille detaile raamatust leia võib, on pärit Poolast. Ka tegelaste nimed on poola päritoluga: Agnieszka, Kasia, Jerzy jne. Kes ära arvab, mis naaberriik see Rosya on?

Raamat moodustab rahuldust pakkuva terviku, kus pea kõik niidiotsad kokku jooksevad. Vastuse saab ka küsimus, kust Mets pärineb. Mulle nii meeldisid kõik need selgitused ning kuidas kõik kokku klappis. Näiteks raamatu pealkiri «Välja juuritud» tundus alguses täiesti mittemidagiütlev ning ei kutsunud üldse lugema, kuid raamatus on juured ja välja juurimine väga oluline teema ning pealkiri sobib loole ideaalselt.

Fantaasiaromaanist kirjutades ei saa üle ega ümber sellest, kuidas toimib maailm ja võlukunst. Raamatus üleliia selgitamist ei toimu, saab vaid aimu, et võimul on kuningas ning naaberriigiga ollakse vaenujalal. Puudub ka Polnya või Rosya kaart, kuid seda ei ole raske endale ise ette kujutada. Siiski saab üsna põhjaliku ülevaate Metsast ning mõnest jubedusest, mis sellest sündinud on. Peatükid, kus Agnieszka Metsa satub olid ühed minu lemmikutest oma kirjelduste poolest, mis aitasid vaenulikku taimestikku väga hästi vaimusilma manada. Sama elavad olid ka võlukunsti kirjeldused ning üleüldse oli maagiasüsteem huvitav, õieti süsteem kui selline puudus, sest erinevad nõiad ja võlurid rakendavad raamatus oma võimeid erinevalt. Enamik kasutab iseäralikus keeles lausutud keerulisi võlusõnu ja loitse, mida saab õppida raamatutest. Märkimisväärne on ka see, kuidas mõjutab loitsu selle selge välja hääldamine, mille muutmisel saab näiteks kauni kleidi asemel selga hoopis kaltsud. Agnieszka stiil on tavalisest erinev ning paljud Lohe õpetatud loitsud ei tule neiul välja. Ta leiab abi hoopis vanadest märkmetest, mis teised mõttetuna kõrvale on heitnud. Lisaks suudab tüdruk ise intuitiivselt loitse leida. Eriti hästi toimib tal nende ümisemine või laulmine.

Agnieszka meeldis mulle peategelasena. Ta oli mõnusalt südikas ja põikpäine ning tänu tema kombele spontaanselt tegutseda, said paljud sekeldused alguse. Tüdruk tundus reaalne ka selle poolest, et teda ei kannustanud maailma päästmine, vaid hoolitsemine oma lähedaste eest. Kasia seevastu mulle erilist muljet ei jätnud, kuigi peategelane mõtles temast ülivõrdes. Lohe tundus paeluvalt salapärane ning meenutas mulle millegipärast võlur Howli. Tema ja Agnieszka dünaamika lõi kohati päris muhedaid stseene, sest võlur ei osanud tüdrukuga käituda. Kuigi raamatus oli palju kurjust ning lõpu poole ka ohtralt verevalamist, siis vastukaaluks sai vahepeal muiata ka.