Galerii: uus riigikaitseõpik on mõeldud kõigile

Õpiku ühe autoritest Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul on uut õpikut iseloomustav läbiv oluline teema reservarmee valmidus.

«Lühikese etteteatamisajaga lisaõppekogunemistel osalus kinnitab, et reservarmee mudel on Eesti jaoks parim lahendus võttes arvesse nii inim- kui majandusressurssi,» märkis Herem.

Ta lisas, et Eesti on ainuke Euroopa riik, kus lisaõppekogunemised õnnestuvad ja seda tänu suurele ühiskondlikule toetusele.

«Möödas on ajad, kus rindele saadeti käes vintpüss ja jalas paar saapaid, täna räägime päriselt varustatud üksustest,» lausus Herem.

Esmakordselt on õpikus sees ka peatükk hädaolukordadest ning kriisireguleerimisest Eestis. Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Jaanis Otsla sõnul on tänapäeval hägustunud piir hädaolukorra, näiteks terrorirühmituste tegevuste või massirahutuste, ning sõjaliste rünnete vahel.

«Kriisi esimeses staadiumis on sageli keeruline aru saada, mis kriisiga täpselt tegu on. Seetõttu tuleb läheneda laiemalt vaadates koos, kuidas käib valmistumine nii tsiviil-, kui sõjalisteks kriisideks,» märkis Otsla.

Riigikaitseõpetaja staabiveebel Renzo Rajaste ütles, et riigikaitseõpetus keskkoolis ja kutseõppeasutustes valmistab noori ette riigikaitses osalemiseks.

«Riigikaitse on valikaine kõigile, nii noormeestele kui tütarlastele, see aitab maha võtta hirme ajateenistuse ees ning ühtlasi aitab noortel tulevikku planeerida. Näiteks, kuhu teenistusse asuda või millal,» ütles Rajaste.

Ta lisas, et õpik seostab omavahel praktilised teadmised, näiteks esmaabist, topograafiast, esmastest ellujäämisoskustest, riigi toimimisest, sõjaajaloost ning tänapäeva relvakonfliktidest ja kriisidest. «Noored saavad vastused olulistele küsimustele, nagu miks on oluline panustada ja kuidas nad saavad panustada riigikaitsesse ning mis roll on liitlastel,» lausus Rajaste.