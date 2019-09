«Kasimatu, haiglane, hall ja silmatorkamatu, ebahuvitav tegelane»

Kassa 274.09 naela

27 klienti

Neljapäev, 6. veebruar

Veebitellimusi: 6

Raamatuid leitud: 5

Meie veebipoes on müügil 10 000 raamatut, mis on üks osa 100 000 suurusest raamatulaost. Kõik need on kataloogitud andmebaasis nimega Monsoon, mida kasutavad Amazon ja AbeBooks. Täna saatis meile üks Amazoni klient meili teose «Why Is There Something Rather Than Nothing?» kohta. Tema kaebus: «Ma ei ole oma raamatut veel kätte saanud. Palun lahendage see ära. Praegu ei ole ma veel teie teeninduse kohta arvustust kirjutanud.» Selline halvasti varjatud ähvardus on Amazoni tagasiside tõttu üha tavalisem, ja on teada juhtumeid, kui jultunud kliendid nõuavad sel moel osalist või isegi täielikku tagasimakset, olles tellitud raamatu juba kätte saanud. Kõnealune raamat läks postiga teele teisipäeval ja oleks pidanud praeguseks kohal olema, seega õngitseb klient tagasimakset või on tekkinud probleeme Royal Mailiga, mida tuleb ette äärmiselt harva. Vastasin ja palusin tal esmaspäevani oodata, ja kui raamat pole selleks ajaks ikka saabunud, kanname talle raha tagasi.

Pärastlõunal sorteerisin läbi paar kastitäit teoloogilisi raamatuid, mille oli eelmisel nädalal toonud Šoti presbüterliku kiriku pensionile jäänud õpetaja. Teemakollektsioonid on enamasti ihaldusväärsed, sest nende seas leidub pea kindlasti mõni kollektsionääridele huvipakkuv haruldus, mis tavaliselt on väärtuslik. Teoloogia on selle reegli arvatavasti ainus erand ja see kehtis ka täna: kastis polnud midagi tähelepanuväärset.

Panin poe kell viis kinni ja läksin poodi, et õhtuks süüa osta. Vasaku püksitasku põhja oli hiljuti tekkinud auk, mille olemasolu mul alailma meelest läks, ja ma pistsin peenraha just sellesse taskusse. Magama minekuks riidest lahti võttes leidsin oma vasakust saapast ühe naela ja 22 penni.

Kassa 95.50 naela

6 klienti

Reede, 7. veebruar

Veebitellimusi: 2

Raamatuid leitud: 2

Täna oli imeilus päikesepaisteline päev. Nicky saabus kell 9.13, seljas must Kanada suusakombinesoon, mille ta ostis viie naela eest Port Williami heategevuspoest. See on novembrist aprillini tema igapäevamunder. Kombinesoon on voodriga ja ta näeb selles välja nagu põrutada saanud teletups. Selle perioodi vältel väljastab ta katkematut viginat teemal poe õhutemperatuur, mis, ma tunnistan, on jahedapoolne. Ta sõidab sinise väikebussiga, mis sobib ideaalselt tema tränikoguja-elustiiliga. Selle istmed on välja visatud ja nende asemel võib sealt seest leida mida iganes, alates sõnnikuga täidetud kottidest kuni katkiste kontoritoolideni. Ta kutsub oma bussi Kellukeseks, kuid ma olen hakanud seda hüüdma Kollikeseks, sest enamasti on see täis tühje pudeleid.

Norrie (endine töötaja, kes nüüd töötab oma tisleritöökojas) astus kell üheksa läbi, et lappida ära Rebaseuruks kutsutava aiamajakese katus, mis on hakanud vihma läbi laskma.

Viimase viieteistkümne aasta jooksul on töötajad tulnud ja läinud, kuid kuni viimase ajani on mul olnud vähemalt üks täiskohaga palgaline. Mõned neist on olnud hiilgavad, mõned saatanlikud; peaaegu kõik nad on siiani mu sõbrad. Esimestel aastatel võtsin praktikante poodi appi laupäeviti, kui täiskohaga töötajad ei tahtnud tulla, ning aastatel 2001 kuni 2008 suurenes käive kindlalt ja tugevalt, kuigi suundumus internetist ostmisele oli päevselge. Siis – pärast Lehman Brothersi pankrotti tolle aasta septembris – lendas kõik uppi ja käive jõudis tagasi sinna, kust me 2001. aastal alustasime, kuid ärikuludega, mis olid headel aegadel tuntavalt tõusnud.

Ehitasime Norriega Rebasepesa paar aastat tagasi ja kasutame seda Wigtowni iga-aastase raamatufestivali ajal paigana, kus korraldada väga väikesi ebaharilikke üritusi. Eelmisel aastal pidas Šotimaa kõige tätoveeritum mees seal kahekümneminutise loengu tätoveerimise ajaloost ja tõmbas näite toomise eesmärgil loengu käigus aluspüksid rebadele. Üks kes pidas majakest eksikombel tualetiks, astus loengu lõpupoole kogemata sisse ja leidis eest peaaegu alasti mehe. Ma ei ole kindel, kas ta on praeguseks juba toibunud.

Enne kui Norrie lahkus, pidas ta Nickyga maha tulise vaidluse teemal, millest ma tabasin vaid lõpuosa. See paistis olevat seotud evolutsiooniga. Evolutsioon on Nicky lemmikteema ning pole sugugi ebatavaline leida ilukirjanduse riiulist mõni «Liikide tekkimisest» eksemplar, mille on sinna sokutanud Nicky. Teen talle tagasi, pistes piibleid (mida tema peab ajalooks) romaanide sekka.

Pensionil kirikuõpetaja raamatuid sorteerides leidsin teose «Gay Agony», autoriks ebatõenäolisena tunduva nimega H. A. Manhood.5 Tuleb välja, et Manhood elas Sussexis, ümberehitatud raudteevagunis.

Kassa 67 naela