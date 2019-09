«Nii puudutatakse, kui kardetakse luid murda»

Vaat selline pildike ujus mällu, kuigi kellest siin on juttu – pole õrna aimugi. Või näiteks meenus skandaal – ilmetu, kurnav. Ei tea, kus puhkes. Kahju on sellest, et algas see kõik ju üldjoontes hästi, võib öelda isegi heasoovlikult, aga pärast sõimasid kõik kõiki. Peamine, hiljem imestasid nad ka ise, miks? Keegi märkis, et matustel juhtub tihti nii: pool tunnikest räägitakse sellest, kui hea inimene kadunuke oli. Aga siis meenub kellelegi kohalolijatest, et kadunuke, tuleb välja, ei olnud ainult hea inimene. Ja siis, nagu käsu peale, hakkavad paljud välja ütlema, täiendama – ja tulevad vähehaaval järeldusele, et üldiselt oli ta esmaklassiline lurjus.