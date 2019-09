Kirjanik Sergei Dovlatovi mälestusmärk tuleb Kanuti aeda

Mälestusmärgi rajamiseks moodustatud ajutise komisjoni esimees, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et komisjon pidas mälestusmärgi asukohana Kanuti aeda kõige sobivamaks mitmel põhjusel. «Esiteks, asub seal juba ühe vene kirjanduse suurkuju – Fjodor Dostojevski monument, kes oli ühtlasi Dovlatovi üks lemmikkirjanikke. Lisaks kõnetab valitud asukoht nii Tallinna eesti ja vene kogukonda kui ka meie väliskülalisi. Dovlatov oli maailmakodanik ja Tallinn oli üks kolmest tähtsaimast linnast tema elus,» rääkis Belobrovtsev. «Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös töötavad välja mälestusmärgi täpsema asukoha, et see moodustaks nii ajaloolise pargi-ala, Vene Kultuurikeskuse hoone kui ka pargis asuva Dostojevski monumendiga harmoonilise terviku. Ideekonkursi mälestusmärgi leidmiseks plaanime välja kuulutada 2020. aasta varakevadel.»

Eestis viibimise ajal keelas KGB Dovlatovi esimese raamatu «Viis nurka» avaldamise. Sellest hoolimata kujunes Dovlatov just Tallinnas professionaalseks kirjanikuks. 2014. aastal anti ühele New Yorkis asuvale tänavale Sergei Dovlatovi nimi ning 2016. aastal avati Peterburis talle pühendatud monument. Tallinnas on toimunud juba viis korda Dovlatovi päevad. Kodanikualgatuse korras on Sergei Dovlatovi tollasesse elukohta Tallinnas (Vabriku tn 41) paigaldatud tema mälestuseks kaks mälestustahvlit.