Kuidas elada prügivabalt?

«Jäätmeteta kodu» on trükitud 100 protsenti taaskasutatud paberile RecyStar Nature, see on käsitsi köidetud Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis (TYPA) vanade raamatukaante vahele. Nii on iga raamat omanäoline ja kordumatu ning mis kõige tähtsam – loodussõbralik.