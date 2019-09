Bea Johnson õpetab eestlastele viit sammu, kuidas elada prügivabalt

Kogu maailmas on aina aktuaalsemaks muutunud plastiku, pakendite ja muude jäätmete (sorteerimise) teema. Mõistagi on probleem tõsine ja see puudutab meid kõiki: samamoodi jätkates enam edasi minna ei saa. Kuid selleks, et muutusi näha, tuleb ise eeskuju olla ja muutustega algust teha.

Bea Johnson sai üle maailma tuntuks pärast seda, kui ta vähendas oma neljaliikmelise pere aastase prügikoguse ühe liitrini. See oli aastal 2008 ja sellest ajast alates on Bea olnud jäätmeteta elustiili eestkõneleja. Tema raamatut on nüüdseks tõlgitud rohkem kui 25 keelde ning ta on käinud 65 riigis rääkimas oma kogemusest, kuidas liikuda prügivaba elustiili poole.

Eesti keeles ilmunud «Jäätmeteta kodu. Kuidas elada prügivabalt?» on praeguses kirjastamismaailmas väga eriline, sest on toodetud algusest lõpuni loodusele mõeldes. Nimelt on see raamat trükitud 100 protsenti taaskasutatud paberile. Lisaks sellele on «Jäätmeteta kodu» sisuplokid köidetud käsitsi Eesti Trüki- ja Paberimuuseumis vanade raamatukaante vahele. See tähendab, et igal kõvas köites raamatul on isemoodi kaaned. Nii on iga raamat omanäoline ja kordumatu ning mis kõige tähtsam – loodussõbralik.