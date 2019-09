Veiko Märka esitleb uut vaimukat lasteraamatut

«Kuidas kuud endale mütsid said» on raamat, mida on võimalik pärandada põlvest põlve, siin on ajatud universaalsed ja sümpaatsed lood, mis rikastavad iga lapsepõlve,» kinnitab lapsevanemast ajakirjanik Margit Adorf.

Igas aastas on kaksteist kuud. Kui nad kõik oma ettenähtud tööpäevad ära teevad, tuleb uus aasta, vana kaob ajalukku ja kuud asuvad jälle täpselt samas järjekorras ametisse. Et ellu vaheldust tuua, laskis iga kuu mütsimeister Ants Tosinal endale peakatte valmistada – just sellise, mis talle kõige paremini sobib.