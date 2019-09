Rein Veidemanni kirjanduse õhtukool on suunatud tavalisele inimesele, kel koolist üksjagu aega möödas

Kevadel alustanud esimene kursus oli Tiit Hennoste kirjanduse õhtukoolist suures vaimustuses. Seetõttu jätkatakse ka sügisel ning seekord on kursuse läbiviijaks Rein Veidemann. Tegemist on umbes kuue tunniajase loenguga, mis toimuvad üle nädala, septembrist detsembrini. Korraldajate eesmärk on jõuda just nn tavaliste inimesteni, mitte kirjandusteadlasteni - kõigini, kel kooliajast aega möödas või kes ei viitsinud siis eriti kirjandust õppida, kuid tahaks nüüd natuke meenutada ja end harida.