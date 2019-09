Rahvusraamatukogu paneb keeleõppijate eesti keele oskuse proovile

Septembrikuus alustab Rahvusraamatukogu muukeelsetele täiskasvanutele mõeldud aardejahi formaadis otsimismängudega, mis on välja töötatud neljale erinevale keeletasemele (A2, B1, B2, C1) võttes arvesse vastava raskusastme sõnavara. Otsimismäng võimaldab infootsingut, kuulamist, rääkimist ja arendab sõnavara ning koostööoskusi.

Rahvusraamatukogu haridustegevuse kuraatori Pille Slabina ja õppedisainer Karin Gustassoni sõnul on kaasaegne raamatukogu palju enamat kui ainult raamatute laenutamise ja iseseisva uurimistöö paik. Elukestva õppe toetajana soovib raamatukogu pakkuda igas vanuses õppijatele elamusi ning interaktiivseid, mängulisi ja praktilisi õppimisvõimalusi.

Multilingua õpetajad Ly Leedu ja Annika Bauer meenutasid, et õpetajatena seisid nad sageli probleemi ees, kuhu täiskasvanud keeleõppijatega õppekäigule minna, sest neid kohti pole sugugi palju. «Rahvusraamatukogu oma kesklinna asukoha ja võimalustega on väga hea koht, kus tutvuda eesti kultuuri, kirjanduse ja kunstiga ning samal ajal õppida eesti keelt. Otsimismäng kasvas välja praktilisest vajadusest ja lihtsustab keeleõpetaja tööd, kuna lisaks raamatukogus kohapeal toimuvale otsimismängule kuuluvad paketti ka külastuseelsed ja -järgsed ülesanded. Kuna õppijate keeletasemed, huvid ja vajadused on erinevad, siis töötasime välja neli erinevat otsimismängu,» rääkisid nad.