Kohtu autoriga: raamatujuttu uutest ja vanadest raamatutest Paul-Eerik Rummoga

«/- - -/ Lisaks on elu jooksul minus pesa teinud veel üks arusaam, nimelt et reaalsus, irreaalsus ja sürreaalsus, mida need sõnad ka ei tähendaks, on kõik üks ja seesama. Kui see ei oleks nii, ei siis vist oleks maailma olemaski. Elu ja olemine, olu ja elamine on tõsised ja naljakad asjad. Mida tõsisemad, seda naljakamad, mida naljakamad, seda tõsisemad. Seda, mu noored sõbrad, palun teil ikka meeles pidada.»