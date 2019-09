Aija Sakova esitleb uut teost, mis on teekond iseenda parema tundmise poole

Tegemist on kirjade vormis esseistliku raamatuga, mis koosneb kahest osast: aastatel 2017 kuni 2018 kirjutatud kirjadest pianistile ja kirjanikule Käbi Lareteile (1922–2014) ning samas ajavahemikus ilmunud autori esseedest ja raamatuarvustustest.

Juttu on nii kirjade kirjutaja enda elust ja tema sisemaastikest kui ka kirjandusest laiemalt. Elu ja kirjandus põimuvad, toetavad ning laiendavad teineteist.

Eeskätt on kirjades juttu sellest, mida kardetakse, mis hoiab kirjutajat tagasi, mis tundub tabu. See on ühe kirjutava inimese enesega leppimise ja enesesse kasvamise teekond.