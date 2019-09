Tartus tuleb raamatu «Eesti õiguse 100 aastat» esitlus

Iseseisvuse taastamisega algas jälle õiguse uuendamine ja oma õiguskorra ülesehitamine. See on õnnestunud edukamalt kui varem. Ka rahvusvaheline õigusraamistik on endisest sootuks erinev. Eesti uue õiguse sisustamisel on olnud tähtis osa Euroopa Liidul, kuid liidu liikmena saab Eesti võrdsena kaasa rääkida Euroopa õiguse sisu määramisel.