Tänapäevased raamatukogud pakuvad tohutult võimalusi, millest eestlased end teadmatusest ilma jätavad

69-aastane Leili Küttner ja 81-aastane Taso Erima on juba aastaid lugejad Tallinna Keskraamatukogus. Mõlemad kasutavad aktiivselt selle raamatukogu teenuseid ja on väga rahul. «Mina hakkasin selles raamatukogus käima tegelikult juba tudengipõlves, 1971. aastal,» jutustab Leili. «Seejärel külastasin rohkem Eesti Rahvusraamatukogu – töötasin 40 aastat saksa keele õpetajana ning käisin sageli koos oma õpilastega saksa lugemissaalis.» Keskraamatukogu avastas Leili uuesti mõned aastad tagasi, kui selles raamatukogus asus tööle tema tütar Leelo.

Taso Erima on Tallinna Keskraamatukogus lugeja 2000. aastast peale. «Enne seda kasutasin praeguse TLÜ raamatukogu teenuseid, aga sealt ei saanud toona kahjuks raamatuid koju laenata,» tõdeb Taso, nentides, et just vajadus selle järele sai otsustavaks, miks ta Tallinna Keskraamatukogus käima hakkas.

Programm paneb lugema

Leili Küttner on aktiivne raamatute laenutaja, samuti osaleb ta 60+ inimestele mõeldud tegevus- ja vestlushommikutel «Õnnelik seenior» ning lugemisprogrammis «Raamatuga kevadesse». Eriti rõõmus on ta viimase üle. «Just tänu sellele olen regulaarselt lugema hakanud ning pealekauba avastanud raamatuid, mis muidu ilmselt ise kuidagi minu kätte ei oleks sattunud,» kinnitab ta. Näiteks kiidab ta väga Colum McCanni romaani «Tantsija», mis räägib Nõukogude Liidu populaarsest ja andekast balletitantsijast Rudolf Nurejevist. «Ta oli väga eriline inimene, eriline nii oma ande kui suure pühendumuse poolest,» ütleb Leili, lisades et tal on tõesti hea meel, et programm teda muuhulgas ka seda raamatut lugema suunas. Ka Mait Agu inimesena avastas ta just tänu ühele ühiselt loetavale raamatule. «Loodan väga, et programm jätkub ka järgmisel hooajal,» sõnab ta, lootes siis sügisel juba uutel teemadel põnevat lugemisvara avastama asuda.

Lisaks pakkus Leilile suurt huvi möödunud aastal toimunud ürituste sari «Muinasjutt algab», kus tutvustati Euroopa muinasjututraditsiooni ajaloolist tausta.

Enne reisi tuleb infot koguda

Taso Erimale aga meeldivad väga Keskraamatukogus toimuvad klassikalise muusika kontserdid, näiteks kontserdisarjas «Kammermuusikud linnas» on ta kuulamas käinud mitmeid alles uusi ja alustavaid soliste, kes just oma sealsetelt esimestelt esinemistelt tuule tiibadesse on saanud.

Taso hindab kõrgelt raamatukogude abi ka isiklike uurimustööde tegemisel. Tema ja tema kaasa Tiiu Ustaal on väga aktiivsed reisijad ning kahekesi on rännatud läbi vähemalt pool maailma, külastatud Hiinat, Jaapanit, Marokot, Hispaaniat ning veel tohutult teisi riike. Just reisimine paari 25 aasta eest kokku viiski. «Enne igat reisi uurin põhjalikult sihtkoha kohta, püüan leida nii palju infot kui võimalik,» räägib ta. «Siinjuures on mulle abiks mitmed suuremad raamatukogud: Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Rahvusraamatukogu.»

Nutikoolitused ja mälutreeningud