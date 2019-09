Taroskoobi välja andnud Kirsti Timmer: hindan oma aega nii kõrgelt, et tühja-tähjaga ei tegele

Uue aasta taroskoop on Timmeri kolmas raamat. Varem on talt ilmunud suhteraamatud «100 nippi kuidas suhet hoida» ja «Naistekas». Juba aasta aega on Kirsti Timmer avaldanud taroskoope iganädalaselt oma kodulehel. Lugejanumbrid on kasvanud ja on näha, et üha rohkem on neid, kes taroskoobist oma tuleviku kohta vihjeid otsivad. «See on muutunud nii populaarseks, minu lehe külastatavusnumber on 1,5 miljonit,» märgib ta. «Päevas loeb mu lehte 8000-15 000 inimest, no ju siis saab tõsiselt võtta.»

Eriti ha meel on Timmeril lugejate tagasiside üle. Tänu sotsiaalmeediale saab ta kommentaaridest kinnitust, et kõik huvitab ikkagi mingil määral, mida tulevik toob. «Toimib. Läheb täppi,» usub ta kaartidesse. «Ma hindan oma aega nii kõrgelt, et tühja-tähjaga ei tegele. Oma elu ei saa elada taroskoobi järgi, aga toeks ja abiks on ta küll. Vahel lihtsalt mõned asjad ei suju, vaatad kaarte ja ei saagi sujuda, sul on lihtsalt selline periood. Proovi nädala möödudes uuesti!»

Kirsti Timmeri sõnul soovivad inimesed kaartide abil ennustamist eelkõige seetõttu, et otsivad vastuseid nende elus hetkel kõige valusamatele küsimustele. Sõltub sellest, miks hing haige on või millega ei olda rahul. Surma aga ta inimestele ette ei ütle. Erandi teeb ennustaja vaid siis, kui kellegi lähedane on väga raskes seisundis ja kannatab ning soovitakse teada, kui kaua aega on tal veel siin ilmas jäänud. «Aga kui halba näen ja kui seda saab kuidagi ära hoida, siis hoiatan,» lisab Timmer.

Raamatus sisalduvate uue aasta ennustuste kohta ei taha kaardimoor vihjeid anda. Kel janu, sel jalad! «Ostke mu varsti ilmuv raamat ja lugege, seal on ju kõik kirjas,» soovitab ta.

«Kirsti Timmeri Taroskoop 2020»

Kirsti Timmer

Jes Kirjastus 2019

Toimetanud: Airi Noppel

See raamat sündis tänu minu andele lugeda kaarte. Kui Sa otsid astroloogilist lähenemist, siis see raamat ei ole Sinu jaoks!

Kuidas ma vaatan Su tulevikku? Mina laotan kaardid enda ette ja nemad jutustavad mulle, mida tulevik toob. Kaardid on minuga rääkinud terve elu, see on vereliiniga saadud anne ja kingitus. Ma olen seda sünniga saadud oskust kaua varjanud, aga ühel päeval peame me kõik vaatama peeglisse ja tunnistama tõde: mina olen selline.