Galerii: EV100 raamatusarjas esitleti Heie Marie Treieri teost «Eesti fotograafia 100 aastat»

Raamatu autori Heie Marie Treieri sõnul tähistab fotograafia tulek moderniseerumise ajastu saabumist Eestisse ning just sellel ajastul tekkis ka Eesti riik. Fotograafia osutub läbi aastakümnete väga kirglikuks valdkonnaks, mida on arendanud suurepärased isiksused, kelle elutöö väärib tähelepanu. «Samas on fotograafia kui demokraatlik valdkond avatud nii uurijatele kui huvilistele, seda eriti tänapäeval, mil fotograafiaga tegelemine on üha kättesaadavam kõigile,» ütles Treier.

«Fotograafia on valdkond, mis kujundab meie mälu. Ühiskondlikud sündmused, tuntud isikud ja kohad ajaloos – need on enamasti tuntud just fotode kaudu,» ütles Eesti Vabariik 100. juhtrühma liige Margus Kasterpalu. «Mul on väga hea meel, et selle paljutahulise valdkonna arengutee läbi sajandi on jõudnud kaante vahele,» lisas ta.