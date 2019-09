Kadri Viires esitleb kogumikku EKA uurimisreisidest soome-ugri rahvaste juurde

Eesti kunstiülikooli tudengite õppereisid soome-ugri rahvaste juurde said nelja aastakümne eest alguse ülikooli toonase õppejõu Kaljo Põllu ideest. Koos sõideti välitöödele hantide, manside, karjalaste, vepslaste, maride, udmurtide ja teiste hõimurahvaste juurde, uuriti nende elulaadi ja jäädvustati joonistustele rahvakunstiesemeid. Siinsesse raamatusse on koondatud tolleaegsete tudengite - praeguste tuntud kunstnike - tekste ekspeditsioonide päevikust, iga aasta kohta üks (1978-2012). Lugusid kaunistavad ilmekad illustratsioonid, mis kujutavad hõimurahvaste markantsemaid esindajaid ja kohalikke olusid, aga ka ekspeditsioonidel loodud joonistused. Iga reisi täpne teekond on näha päevikutekstile lisatud kaardil. Saateks ja selgituseks on retkedes osalejad lisanud viis üldistavat artiklit.