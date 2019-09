Mart Kadastik meenutab: Savisaar oli väga metoodiline inimeste ärakasutaja ja naiste ärarääkija

Mikk Titma sattus allakirjutajate hulka alles viimasel hetkel. Mina ei tea senini täpselt, miks ja kuidas just nii välja kujunes. Ilmselt oli üheks loogiliseks põhjuseks ka see, et Savisaar otsis ettepanekule allakirjutajateks tol ajal Eesti ühiskonnas tuntud ja mõjukaid tegelasi. Lõppude lõpuks oli tema kogu selle ettevõtmise peamine vedaja, kes ka otsustas, kellele töögrupi liikmetest pakkuda artiklile alla kirjutamise võimalust. Artiklis on ka lõik, kus on öeldud, et selle ettepaneku ettevalmistamisel lõid kaasa mitmed majandusteadlased ja publitsistid. Igal juhul ei vasta aga tõele ajakirjanduses mitmeid kordi serveeritud spekulatsioon, et töögrupi ülejäänud liikmed ei julgenud alla kirjutada.