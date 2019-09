«Misasja, saadaval oled või? Sul on ju mees ja kolm last! Pane kohe linik pähe!»

Aimasin, et see teema tõuseb. Varsti tuleb keegi, kes on mu hea tuttav ja kes seepärast julgeb öelda otse, et minu pea on tekitanud Setomaal üüratu arutelu.

Nimelt kannan peas litritega ehitud vanikut, seljal rippumas värvilised siidid.

Olen seto traditsioonidele, vanadele külakogukonna reeglitele ja sellest tulenevatele rõivaste kandmise korrale mittevastavas perekondlikus seisus – vabaabielus, registreerimata kooselus.

"Minu Setomaa" FOTO: Petrone Print

Seetõttu tekitab minu seto rõivaste kandmise viis – kannan peas vallalise naise peakatet, vanikut – palju kõneainet ja minu pea teemast on kujunenud peateema.

Asi on selles, et vanades seto traditsioonides minusuguste jaoks reeglid puuduvad, sest minusuguseid siis ei olnud. Naised olid kas vallalised, abielus või lesed. Vabaabielus naissoost ülembsootskat, mis tinginuks selle teema varasema avaliku ja kirgliku tõusmise, pole Setomaal varem olnud.

Kui seto naine on abielus ja kiriklikult laulatatud, siis kannab ta valget pealinikut, mille all on kossad ehk linast punutud võltspatsid, mis annavad peale õige kuju. Liniku peale, ümber pea ja kossade, seotakse ilus tuttidega peavöö, mis hoiab kossasid ja linikut ümber pea kinni. Peavöö peale võib pidulikumal puhul siduda kaunistuseks siidlindi, mille peale on helmestega tikitud ilusad ja keerulised mustrid. Seda tikitud siidlinti kutsutakse helmiseks. Liniku otsad on kaunistatud kootud kirjaga ja niplis- ja/või heegelpitsiga. Kukla taha on lisaks seotud värvilised siidlindid.

Kui seto tüdruk ei ole veel abielus, kannab ta vanikut, siidiga tikitud ja värvilised paelad vaniku taga lehvimas. Vanatüdruk kannab pearätti, lesknaine aga ikka abielunaise peakatet.

Kuni 20. sajandi esimeste kümnenditeni oli setode tugevalt traditsioonilises kogukonnas võimalik ainult korrektse, tervikliku seto rõivastuse kandmine. Kui riietus polnud korrektne, tähendas see, et su majanduslik olukord on kehv ja sa ei saa omale täiskomplekti korralikke rõivaid lubada, või mis veel hullem: oled laisk ja hooletu.

Setomaal on tänini nõudlikke matroone, kes hoiavad noorte rõivastusel silma peal. Mõni neist ütleb oma arvamuse setole omaselt nii otsekoheselt välja, et noorel võib eluks ajaks rahvarõivaste kandmise isu pealt ära minna. Teine vihjab nii viisakalt, et see, kellele öeldi, pruugib alles mõne aja pärast aru saada, mida talle öelda taheti. Kogukondlik kontroll on autentsuse säilitamise vaatenurgast muidugi õige. Kui seto kogukond oleks olnud vähenõudlik ses osas, kuidas keegi seto rõivaid kannab, oleks paljutki, mis praegu on säilinud, juba ammu ajaloo hõlma vajunud.