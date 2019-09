«Käed-jalad värisevad. Orgasmi järellainetusest, piinlikkusest, külmast põrandast, ehmatusest»

Sel öösel istusin ma mitu tundi maja taga lumehunnikus. Käisin pissil pargitud autode vahel, sest tuppa ei pääsenud. Mul oli küll telefon, kuid sain aru, et mul ei ole mitte kellelegi helistada. Mariet ma siis veel ei tundnud, ema oli kaugel, Tallinnas ei olnud mul ühtegi nii head sõpra, kellele ma oleksin saanud öösel helistada. Muidugi oli mul siin tuttavaid, kuid kuidas ma oleksin seda seletanud? Mida ma ütlen õigustuseks selle kohta, et ma istun öösel lumehanges? See oleks avalik stseen, ja Joonas ei andestaks mulle seda iialgi.

Lõpuks hiilisin ma varahommikul koos postiljoniga koridori ning istusin trepi peal, kuni Joonas tööle hakkas minema. Ta lasi mu sõnagi lausumata korterisse ning lukustas ära minnes ukse. Kui olin kuuma duši all end üles soojendanud ning tassitäie tulist teed ära joonud, kontrollisin – jah, kõik võtmed oli ta kodust kaasa võtnud. Me ei rääkinud mitu päeva, kuid lõpuks me seksisime. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas ta minusse sisenedes läbi hammaste sisistas: «Sa oled minu. Sa oled minu naine, sa oled minu oma. Sa jääd alatiseks minu omaks.»

Millegipärast tundus see tol hetkel nii julgustav, nii turvatunnet tekitav, et ma puhkesin nutma. Kergendusest.

***

Aga praegu ma seksin ja see tundub täiesti uus. Selles puudub igasugune kontroll, selles puudub manipuleerimine, see on nii puhas, nii siiras, nii ahne. Seksin nii nagu homset poleks. Mu armas sõber Veiko, lahutamatu kaaslane ülikoolipäevilt, kelle ammu olin silmist lasknud, on järsku siin, ta on minu peal ja mu sees, ta huuled on kõikjal. Ma ei tunne isegi, kui ebamugavalt kare on vaip köögipõrandal. Ma ei tunne enam ebamugavust, et tuli põleb ja ta mind näeb. Niimoodi, alasti, ihast poolhull, sosistamas seosetuid sõnu. Ja ometi pole see lihtsalt see, millena näib: suvaline üheöökepp suvalise tüübiga tänavalt. Ma tunnen Veikot ju üle kümne aasta. Ma usaldan teda täielikult, olgugi, et see kõik on nii ootamatu.

Kas tõesti võib selles jutus olla tõtt, et esimene seks on seda parem, mida kauem oodata? Oot, aga kes ütles, et tuleb veel teine või kolmas? Äkki see on siiski suvaline üheöökepp – vähemalt tema jaoks?

Sellele kõigele mõtlen juba siis, kui kahekesi kõrvuti põrandal lamame ja ma piinlikult teadlikuks saan, et mu pliidialune (seal, kuhu harja või tolmuimejaga ei ulata) on täis toidujäänuseid. Ja et mu pluus on kaela ümber känkras ning püksikud vasaku jala küljes tilpnemas. Issand, ja kõik need venitusarmid! Ja laelamp! Jeesus, Maria, Pootsman ja Mooses!