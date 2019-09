Ayahuasca müüdid: «Ahvid ka ei suutnud seda vaatepilti taluda. Nad hakkasid oma saba sööma»

«See oli see kollane valgus. Inimesed olid nagu loomad; nad ei teadnud, kuidas kollast valgust kasutada. Isake Päike pidi neile õpetama, kuidas seda kasutada. Yajé’d luues oli tal oropendola-linnu kuju. Ta võttis universumi suure kuumuse ja pani selle Yajé-naise sisse. Oropendola-lind rändas ülesjõge ja nelja päevaga tegi ta yajé valmis. Isake Päike sõitis oma kanuus, üksinda, aegade alguses, jõge mööda üles. Aeg-ajalt ta peatus ja võttis oma kõristi ning osutas sellega siia ja sinna, püüdes leida täpset kohta, kust yajé väge võiks leida. Inimkond vajas suhtlemisviisi; sel põhjusel isake Päike yajé’d otsiski. Kus iganes ta kärestike juures peatus, pistis ta oma kepi jõekaldal maasse. Aga kepp ei jäänud püsti seisma; ta seisis viltu. Ja nii läks ta edasi ja proovis uuesti. Aga taaskord jäi see viltu. Ta läks muudkui edasi ja edasi, ja lõpuks jäi see otse, see seisis püsti; see oligi õige koht. See juhtus Ipanoré kose juures Nyí kaljul. See juhtus seal, kus isake Päike oropendola-linnuna otsis yajé’le kohta. Kui ta oli koha leidnud, naasis isake Päike Vetemajja. Ta läks piinlikkuse pärast, sest värv oli nii puhas, kollane päikese värv, päikese jõud. Värv tundis häbi. Nüüd istus ta kolm päeva, mõtles ja mõtles, kuidas kasutada seda värvi õigesti, ilma kahju tegemata. Alguses ta mõtles, et universumi kuumuse värv meenutab caimo (puuvili) värvi; aga see polnud tõsi. Ei, see oli teistsugune värv. Ta mõtles ja mõtles, kuni leidis õige värvi, mida inimesed peaksid kasutama, kui nad oma naisi valivad. Ta andis inimestele selle värvi; ta andis neile kollase valguse. Ta andis neile yajé. Ja andes neile yajé, andis ta neile nende elu; ta andis neile reeglid, mille järgi nad peaksid elama. Kui nad said yajé, leidsid nad oma põllud, oma vestlused. Nüüd neil oli yajé ja paljud teised asjad lisaks, mille abil suhelda – vestlused, laulud, toit ja kurjad asjad ka. Nüüd nad olid leidnud oma koha, mis siis, et oli ka muresid ja nad aeg-ajalt eksisid. Istudes seal Vetemajas, olid nad leidnud oma eluviisi.»