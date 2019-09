Eestis antakse esmakordselt välja rahvusatlas

Tartu Ülikooli geograafide ja Regio kaardimeistrite koostööna ilmub novembris esimene Eesti rahvusatlas ning alanud on selle ettetellimine. Atlases on ligikaudu 500 ajaloolist ja tänapäevast kaarti, mis tutvustavad Eesti loodust, kultuuri, ajalugu ja eluolu. Atlase koostaja on Tartu Ülikooli Eesti geograafia dotsent Taavi Pae.