«Kuidas ma kasvatan lapse üles, kui ma ei saa endale isegi nuga lubada?»

Poes käimine on tekitanud minus uue ärevushäire vormi. Ma jälestan kaubanduskeskusi. Ma ei taha näha uusi tooteid. Ma ei taha midagi teada uutest maitsetest, ma ei taha näha ühtki kokasaadet, sest see tähendaks, et ma saaks värske meeldetuletuse, kui palju on maailmas asju, retsepte, roogasid, mida ma ei saa endale lubada, sest meie pere nädalaeelarve jääb alla 30 euro. Jah, ma majandan nibin-nabin ära, kuid ma kannan pidevalt õlul seda ränka raskust, mis vemmeldab lakkamatult kuklas: raha ei ole, raha ei ole, raha ei ole ...

Sest mis siis, kui pesumasin läheb katki? Mis siis, kui laps jääb haigeks ja ilma oma lasteaiatoidust? Mis siis, kui lapsed tahavad rühmaga teatrisse minna? Mis siis, kui poja kombeka lukk läheb katki ja kohe on uut vaja? Mis siis, kui mu lollakal kaltsukast ostetud ja niigi räbalal mantlil hakkab nööp ära kukkuma? See kõik ajab mind närvi, teeb vihaseks ja peamiselt paneb ennast haletsema. Kuidas ma olen nii vanaks elanud ja ikka nõnda virelen?

FOTO: Raamat

Liigun kassade poole, nädala söök korvis. Arvutan igaks juhuks veel üle, kas tuleb kenasti välja. Võtan telefoni, et kontrollida – äkki on siiski Joonas saatnud Kristjanile elatisraha? Alles eelmisel nädalal vaidlesime selle üle, alles eelmisel nädalal pidin talle taas selgitama, et see raha pole mulle, ma ei kasuta seda mingiteks oma meelelahutusteks või kunstripsmeteks, meil on reaalselt elamiseks seda raha vaja.

«Ära hakka jälle pihta,» raius Joonas telefoni. «See, et sina oled majanduslikult võimetu oma elu korraldama, ei ole minu mure. Äkki käiks siis vähem kohvikus ja ei ostaks iga uut hilpu?»

«Joonas, sa tead väga hästi, et ma ...»

«Midagi ma ei tea! Pealegi, sul peaks neid pauguraudu ju leiduma, kes sulle veini võivad osta!»

«Millest sa räägid?! Ma palun ainult, et sa aitaksid katta pooled Kristjani elamiskulud. Lasteaed maksab raha, hoidja maksab raha ja söök ja kommunaalid ja ...»

«Tere tulemast pärisellu! Kui sul olnuks vähegi oidu sellele mõelda, enne kui meie abielule uisapäisa vee peale tõmbasid, siis sul praegu selliseid probleeme poleks. Ja just seda need on – sinu probleemid.»

Nõnda see vestlus käis, ikka ühest nurgast teise põrgates, kuhugi välja jõudmata. Mis aga kõige alandavam – ma pean seda iga natukese aja tagant uuesti tegema. Millal see ükskord läbi saab?

Millal ma ükskord saan endale lubada ürte ja juurikaid, mis ei tule külmaletist?!