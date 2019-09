Toomas Jürgenstein andis välja uskliku aabitsa

Hinnatud usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgensteini näideterikas raamat on kirjutatud lihtsas keeles ja haarab kaasa mõtlema nii noort kui vana lugejat. Raamatut läbib tõdemus, et religioon on tõsiseltvõetav elusfäär, millega igaüks meist tahes-tahtmata kokku puutub. Seetõttu on kõigil mõistlik usuga seotud küsimustega tutvuda ja oma seisukohad kujundada.