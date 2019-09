Roland Tokko tarkuseterad: hea suhte 6 alustala

Uuri, mis on su lähedase inimese väärtushoiakud ja piirid

Teades, mis on suhtes teisele poolele tähtis, väldid valu ja pisaraid. Iga tüli või kurbus on alguse saanud kellegi piiride või reeglite rikkumisest.

Paljud inimesed on suhtes, kus nad ainult ootavad midagi. Nad eeldavad, et teine inimene peaks neid õnnelikuks tegema, neile tähelepanu jagama, aega ja armastust suhtesse investeerima, aga ise nad seda kõike ei tee. Sellised suhted ei jää püsima. Õpi andma! Mida enam annad, seda enam saad.

Probleemide vältimiseks on vaja palju ja avatult rääkida

Suhtle avatud südame ja meelega. Räägi arusaamatustest ja probleemidest kohe, sest kui nendega ei tegele, on neil kombeks kasvada.

Hea suhe on üks olulisemaid asju elus. Seega käitu vastavalt ja sea see prioriteediks, sest kui oled piisavalt muude asjadega hõivatud, siis su suhe hääbub.

Keskendu sellele, mis sul on, mitte sellele, mida sa kardad

Mõte püsivast suhtest võib olla hirmutav. Mis juhtub, kui see otsa saab? Mis saab siis, kui ta mu maha jätab? Selle asemel, et keskenduda suhte lõppemisele, püüa seda hoopis paremaks muuta. Ja ära kunagi ähvarda kaaslast, et sa lähed ära, sest juba seda öeldes ohustad sa seda suhet ja muudad selle nõrgemaks.