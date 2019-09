«Partei huvides tuli pulmad pidada ja kõigile tõestada, et Edgar Savisaar on hoolitsev mees»

Pulmad

Päev enne kohalikke valimisi, 19. oktoobril 1996 registreerisid Vilja ja Edgar oma abielu. Pärast registreerimist sõitis Vilja Olümpia hotellis asuvasse ilusalongi, et end õhtuseks pulmapeoks lille lüüa. Samal ajal kaeti Sagadi mõisas laudu. Ajaloolisele peole oli kutsutud paarsada külalist.

Vilja ei olnud Edgari abieluettepanekust üleliia vaimustunud, sest talle viirastus konkurent Erika Salumäe. Küllap oli ta juba ka harjunud oma vallasema positsiooniga ja Savisaargi oli pigem langev täht. Eelmisel suvel oli Vilja ostnud Nõmmele Olevi tänavale maja ja Savisaar oli hankinud endale Hundisilma maaresidentsi. Partei huvides tuli aga pulmad pidada ja kõigile tõestada, et Edgar Savisaar on hoolitsev mees ning see tuhkatriinulugu lõpeb pulmadega.

Kroonika esikaanele jõudnud pulmad olid vägevad. Lisaks poliitikutele olid pildis kohaliku ärimaailma vägevad, sealhulgas kindlustusfirma omanik Leonid Apananski, Eesti Lennukompanii omanikud Aleksander Beloussov ja Rita Lillipuu, endine Virumaa maavanem hoiupankur Lembit Kaljuvee, autoärimees Kalle Leet, advokaat Üllar Talviste, kütuseärimees Toomas Saks ja muidugi Tallinna Panga suuromanik Guido Sammelselg. Just selles pangas olid tähtsatel kohtadel üleminekuvalitsuse riigiminister Raivo Vare ja Rein Koov. Paljud neist on olnud ka Vilja juhitud ajakirja Elu Pilt suuremad reklaamiandjad. Üle kahe lehekülje säras ajakirjas vägevläikiv Ford või reklaamiti lendu Küprosele ELKga. Need olid 1990ndate Eestis suured unistused: ilus välismaa auto ja puhkusereis soojale maale.

Savisaare vana sõber Aadu Must oli tulnud koos tütre Kadriga. Kohal olid Kalle ja Merle Klandorf, Lembit Valt, Raivo Palmaru. Kohal olid ka aatekaaslased Rahvarinde päevilt, pulmavanema rollis Heinz Valk ise. Kolm minutit enne peo algust vuhises ette valge Ford Mondeo, millest astus välja pruutpaar. Vilja oli maani ulatuvas liibuvas valges kleidis. Kõik, kes avasid värvilise seltskonnaajakirja, said aru, et Savisaar on tegija. Oli selge, et Savisaar on pärast pealesunnitud puhkusepausi tagasi. Loomulikult oli pulm osa valimiskampaaniast, osa uuest imagost.

Tol kaunil päeval oli Edgar 46aastane veidi kulunud mees, Vilja aga 34aastane blond kaunitar. Mida siis naisteajakirjad ütlevad Sõnni ja Lõvi liidu kohta? «Olgu loodus Lõvi-daami kui rikkalikult või kasinalt iluga ehtinud, keegi ei saa vastu vaielda sellele, et temas on nii palju ehedat meelelisust, nõtkust ja võlu, et tähelepanu äratab ta alati. Kindlasti aitab sellele kaasa ka veel üks tema kiiduväärsemaid omadusi: heale maitsele lisandub orgaaniline vajadus enese eest hoolitseda, oma naiselikkust parimal viisil alla kriipsutada. Lõvi jääb oma laitmatu välimuse ja loomupärase elegantsiga silma igale mehele mitte ainult büroos, teatris või peol. Kui teete talle ootamatu visiidi, võiks tema riietuse ja meigi järgi alati arvata, nagu oleks ta külalisi oodanud või valmistunuks just välja minema. Aga imetlegu teda kas või kõik ballisaali mehed, ta ei ehi end sugugi selleks, et end kõikjal välja pakkuda. Ta lubab enesele küll kerget flirti, aga seda ilmselt tänu alateadlikule vajadusele tõestada oma ihaldusväärsust. Lõvi-naise ihasid äratada pole aga ülesanne kergete killast,» märkis ajakiri Anne & Stiil elutargalt. «Samas ei tea paljud mehed seda, et kui need on kord äratatud, siis pole nende eest enam pääsu. Lõvi-naise seksuaalsete allhoovuste äratuskellaks pole frivoolsed komplimendid, mõni banaalne kingitus või semulik ettepanek pargipingile veidikeseks juttu ajama tulla. Mis aga ei tähenda, et sa ei võiks niisugusel tasemel võtetele alluda, kui neile järjekindlad, järjest kõrgeklassilisemad meelitused järgnevad ning mehe välimust ja enesekindlust keskmisest muljetavaldavamaks pead.» Täpsemalt ei saagi lõvitüdruk Viljat iseloomustada.

Edgar on Sõnnina oma tähtkuju ere ja klassikaline esindaja. Sõnn on ürgse elujõu, enesesäilitamise sümbol ning samal ajal kangekaelne, laisavõitu ja väga pika vihaga. Maa elemendi märgina oskab ta materiaalse tasandiga hästi ümber käia, suutes ajada äri, väärtustada oma keha ja armastada mugavust ning saades suurepäraselt hakkama taimede kasvatamisega. Vaadates, kui hästi kasvavad Hundisilmal kapriissed rododendronid, näib horoskoobi selleski lauses peituvat suur ja varjatud tõde.