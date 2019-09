Võidab see, kes oskab vanaks saada

Raamatus on autori sõnul juttu sellest, kuidas muutuvad meie keha ja vaim, suhtumine iseendasse ja ühiskonna suhtumine meisse elu jooksul ning kuidas nende muutustega võimalikult valutult toime tulla. On ka soovitusi, kuidas hoiduda enneaegsest vananemisest, mida teha sagedasemate vanaea haiguste ärahoidmiseks, kuidas märgata esmaseid haigustunnuseid ja kust otsida abi.

«Tegelikult on kogu elu ettevalmistus vanaduseks, et seda siis vääriliselt hinnata,» usub Saks. «Nendele, kes «on osanud» vanaks saada, seda isegi koos haigustega, on kingituseks ilus pikk rahuloluaeg elu lõpus, kus on aega selgust saada nii iseendas kui maailma asjades.»