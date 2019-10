Kuninganna Elizabeth II isiklik nõustaja lubab uues raamatus saladusi paljastada

29. oktoobril ilmub Angela Kelly raamat «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe», milles ta kirjeldab peamiselt kuninganna riietamisega seotus pisiasju. Avalikkust on ammu huvitanud, miks kannab kuninganna ühetoonilisi kostüüme ja miks ta eelistab just laimirohelist.