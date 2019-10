EKA tudengid lõid Zero Waste näituse jaoks seitse raamatut

Zero Waste viitab vastutustundlikule eluviisile, raiskamise lõpetamisele ja muretsemisele planeedi tuleviku pärast. Näituse töödes ei nähta ainult saastamise ja loodushoiu temaatikat, samaväärt oluline on inimsuhtete väärtustamine.

Spetsiaalselt näitusele tehtud seitset raamatut toetavad teemaga haakuvad raamatud EKA graafika osakonna kunstnikuraamatu kollektsioonist. Kollektsioon on loodud 2009 ja koosneb enamjaolt teise aasta kevadsemestri kursusetöödest. 2016. aastal oli EKA graafika ja graafilise disaini ühisprojekti raames teemaks toit – asi, millest paljudes riikides on puudus, teistes aga meeletult raisatakse. Näitusel näeb ka nelja ühistöö raamatut.

2019. aasta raamatud on valdavalt teostatud traditsioonilistes graafikatehnikates – kasutatud on nii linoollõiget, kõrgtrükki, käsiladu, oforti kui ka siiditrükki. Kursuse juhendajad on Eve Kask ja Lennart Mänd (EKA aksessuaari- ja köitedisain), kes on koostööd teinud üle 20 aasta.