Järelvaadatav: Andrus Kivirähk ja Toomas Kall räägivad eesti kirjandusest: lugemist on küll ja küll

Andrus Kivirähk meenutas, et Brežnevi-aegsetes raamatupoodides oli ebamugav ja imelik olla. Esiteks ei olnud raamatuid, mida tahaks osta ja kui leidsidki midagi, siis oli seda väga raske osta. «Praeguses raamatupoes ma alati käin nagu paradiisis ja mõtlen, et millega ma olen ära teeninud selle õnne, et minu eluajal on raamatupoed muutunud niivõrd võimsateks,» kiitis kirjanik.