Emotsionaalne avastus: naine leidis kasutatud raamatu vahelt foto oma isast

Jane’il on alati olnud suur huvi konvoide vastu ja ta on lugenud sel teemal palju raamatuid. Sorteerides poes kasutatud raamatuid leidis ta teose, mille kaanel oli mainitud Arktika konvoisid. Kuna Jane ei olnud seda veel lugenud, otsustas ta raamatu ise ära osta. Kodus raamatut lehitsedes tabas teda suur üllatus. Raamatu keskel oli hulk pilte, kus ta tundis ära oma isa laeva. Paar lehekülge edasi oli aga pilt meeskonnast, kus teiste seas oli ka isa näha.

«Asi on selles, et isa ei rääkinud sellest mitte kunagi,» selgitas Jane, miks leid teda niivõrd tugevalt vapustas. «Enne seda, kui ta suri, võtsid temaga ühendust mitu kirjanikku, kes tahtsid talle sõja kohta küsimusi esitada, aga isa vastas neile alati eitavalt. Ma arvan, et nii nagu paljudele teistele, mõjus juhtunu ka talle väga traumeerivalt ja tema jaoks oli parem sellest mitte rääkida. Minul on aga seetõttu just suurem huvi konvoide vastu olnud.»