Nuuma oma raamaturiiulit Tallinna Keskraamatukogu täikalt saadud leidudega

Kolmapäeval, 9. oktoobril ja neljapäeval, 10. oktoobril kell 11.00-18.00 müüb Tallinna Keskraamatukogu täikal eestikeelset ilu-, teadmis- ja lastekirjandust, mida on raamatukogus suures eksemplaarsuses või millest on välja antud uusi trükke. Raamatute hinnad on alates 0,15 €.