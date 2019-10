Loomingu Raamatukogus ilmus Claudio Magrise lühiromaan «Teine meri»

Claudio Magrise kohta võib liialdamata öelda, et tegemist on Itaalia elava klassikuga. 1939. aastal Triestes sündinud Magris on tunnustatud kirjanik ja ajakirjanik, kes teinud kaastööd nii Itaalia kui ka välismaa ajalehtedele, ta on ka ülikooliõppejõud ja tõlkija, kaks aastat oli ta Itaalia senati liige ning talle osaks langenud tunnustuste nimekiri on muljetavaldavalt pikk. Muu hulgas leiab sealt ka Itaalia mainekaima kirjandusauhinna Strega, mille ta pälvis 1997. aastal raamatu «Mikrokosmosed» (Microcosmi) eest.