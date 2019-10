Kajal käis külas Vladislav Koržets

Eesti Kirjanike Liidu liige, Valgetähe V klassi teenetemärgi kavaler, Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat Vladislav Koržets on kirjutanud estraadipalu, näidendeid, kuuldemänge, stsenaariume ja laulusõnu, esinenud estraadil, pidanud restorani, juhtinud saadet «Osoon» jne – kui oled juba kord anderikkana sündinud, siis edenebki enamasti kõik, mis ette ja kätte võtad. Kirglik kalamees on Vladislav Koržets samuti ning tuntud nii loodushoiu, kalapüügi kui ka kalatoitude populariseerijana.

«Tänast vestlusõhtut võib naljaga pooleks pidada ka sissejuhatuseks Mustamäe II kalafestivalile,» leidis linnaosa vanem Lauri Laats, kes oli ka ise vestlusõhtul kohal. «Juba eeloleval laupäeval me seda festivali ju Parditiigi pargis peame, härra Koržets on seal enesestmõistetavalt kohal ning ma võin juba täna ennustada, et tema telk saab olema taas festivali populaarseim paik – kui tuurapüügivõistlus tiigi ääres ehk välja arvata. Vladislav Koržetsit on alati hea näha ja kuulata, see pole uudis ilmselt kellelegi, kes temaga kokku on puutunud.»