«Urmas on kakelnud päris paljudega. Mitte et ta oleks eriliselt kaklushimuline, vaid pigem seetõttu, et ta ei talu ajukeppi ega pullisitta»

Jan Kausi kogumik «Enne kui unisusest saab reegel». FOTO: Raamat

«Ei, Jan,» segas Urmas mulle vahele. Urmas on üks otsekohesemaid inimesi, keda ma tean. Talle ei saa kaua aega jama ajada, ta katkestab sind ja paneb su paika ning kui sa edasi jaurad, võib asju isegi vana kooli kombel lahendama hakata. «Ega ma saan aru, aga vaata, sinuga on see asi, et … Nojah, sa ei ole ju näitleja.»

«Ei, aga see polegi tegelikult probleem,» ütlesin. «Vaata, ma olen ju tegelikult hea esineja. Minult pidevalt küsitakse pärast luulelugemisi, miks ma lavakasse ei läinud, isegi mõni proff näitleja on mulle komplimente teinud. Olengi hakanud mõtlema, et äkki olen nüüd ikkagi suureks lavaks valmis. Let’s face it, eks. Et olen valmis päris teatrilavale astuma. Ja mulle teeks suurt au, kui sina mulle teksti kirjutaksid ja teatri leiaksid. Olen ju su suurim fänn, oleks ilgelt äge koostööd teha.»

Urmas paistis korraks mõttesse vajuvat, mis mind pisut üllatas. Tekkis nõutu paus.

«Tead,» katkestas Urmas lõpuks vaikuse. «Sa oled mu hea sõber ja hea kirjanik ja kõik. Aga mul on tunne, et siin on veel üks asi ja ära pahanda, aga ma ütlen selle välja.»

Ja see, mida Urmas nüüd ütles, pani mu omakorda mõneks ajaks vaikima.

Nii me seal Urmase verandal siis veel pisut arutasime, võiks öelda, et isegi vaidlesime, kuni Urmas ja Eeva pidid külla minema – oli mingi ootamatu kutse – ja ma asutasin Tallinna naasma. Panin Urmasele südamele, et ta mõtleks sellele, mida ütlesin, kaaluks hoolikalt mu argumente, sest ma ju pakkusin talle kandikul uut huvitavat materjali. Lubasin nädala pärast helistada. Seda ma tegingi.

Urmas ütles, et ta oli mõelnud ja arvab ikkagi, et jääb ära. Palusin tal veel nädala mõelda.

«Mida siin enam mõelda,» vastas Urmas.

«Mõtle ikkagi,» vastasin ja katkestasin järsult kõne, eeldades, et ehk hakkab tal kripeldama ja ta helistab kohe tagasi. Panin telefoni hääletu peale, et lasta tal pisut praadida, ja vaatasin iga viie minuti tagant ekraani, et kas on tulnud sõnum või kõne. Samal õhtul kirjutasin talle veel pika kirja, kus sõnastasin uuesti oma varasemad mõtted ja kavatsused, argumenteerisin päris veenvalt. Päev hiljem helistasin Urmase abikaasale Eevale, selgitasin talle oma ideed ja palusin Urmast vaikselt, aga järjekindlalt mõjutada.

Ma ei mäleta, mida Eeva vastas, lisasin veel, et kuna kuulun kirjanike liidu juhatusse, on mul võimalik tasandada vajaduse korral Urmase teed hüvedeni, kuhu väga vähestel juurdepääs.