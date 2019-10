Poiss, kes püüab päästa parki

Iga ajastu peegelduse ehk päevakorral olevad probleemid leiab sageli rohkem või vähem peidetuna just nimelt lasteraamatutest. Ja pole tänapäevgi selles osas erand. Et mure looduse pärast ei piirdu vaid Eesti või Rootsiga, vaid rõhub inimesi kõikjal, näitab hästi läti kirjaniku Luīze Pastore lustakas lugu Jakobi erilisest plaanist.

Jakob (päris õige ja armsa lätikeelse originaalnimega Jēkabs) on nimelt natuke üksildane läti poiss, kes elab koos isaga Riias ning näeb jõge ja puid enamasti vaid läbi aknaklaasi. Nii et tema peamine rõõm on joonistada kaarte. Jakobi mure looduse pärast ei ole aga sugugi väiksem, eriti kui selgub, et ühes tema kodulinna kõrvalises kvartalis tahetakse kõledate klaasist kõrghoonete ehitamise nimel maha raiuda terve suur ja kaunis park, mis pakub varju ja pelgupaika paljudele olenditele.

Kas Jakob suudab pargi päästa? Kas üleujutus tuleb või mitte? Kuidas on asjaga seotud kõnelevad koerad? Mis koht on Maskačka ja kes on sealne boss? Miks kardab Jakob majaperenaist? Kas Kotkas kohtas merel piraate? Kuhu kadus sokk? Mida õpitakse Unistuste Akadeemias? Ja kes on Mimmi? Seda kõike saab teada Jakobile kaasa elades. Mõistagi selgub lõpuks, et parimad plaanid realiseeruvad ikka vaid koostöö ja sõprade abil. Eriti siis, kui asjasse on segatud ka turvamees ja nuhk.