Galerii: EV100 juubelitrükiste sari jõudis lõpule teosega «Eesti õiguse 100 aastat»

Raamatu autorite Marju Luts-Sootaki ja Hesi Siimets-Grossi sõnul annab see seni puudunud ülevaate tähtsatest muutustest või nende ärajäämisest Eesti riigi õiguskorras. «Kuna õigusel erinevalt loodusteadustest puudub laboratoorium, kus katsetada erinevaid lahendusi, on õiguse ainus katselava tema enda ajalugu. Kes tahab, oskab ajaloost õppida - nüüd ka Eesti oma õiguse ajaloost,» nentisid autorid ühiselt.

«Eesti rahvas on ikka au sees pidanud kirjutatud seadust, otsinud taga õigust. Nii on õite tore, et ka õigusvaldkond on saanud oma raamatu EV100 sarjas,» ütles Eesti Vabariik 100. aastapäeva juhtrühma esimees Toomas Kiho.