Galerii: Tartus tänati Eesti Vabariik 100 juubelitrükiste sarja panustanuid

«EV100 raamatusari on ainulaadne «biblioprojekt» kõigi nende riikide võrdluses, kes neil aastail oma sajandat sünnipäeva tähistasid. Teisalt on tegu tubli täiendusega Eesti raamatuvaramusse, kus nüüd on süsteemne ülevaade kõigist põhilisist eluvaldkonnist meie riigisajandi jooksul,» nentis Eesti Vabariik 100. aastapäeva juhtrühma esimees Toomas Kiho.