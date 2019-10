Roland Tokko: igaühest võib saada edukas ettevõtja!

«Igaühest võib saada edukas ettevõtja, kui ta teab, millele edu saavutamiseks keskenduda tuleb. Tähtsaim on väärtuse loomine võimalikult paljudele inimestele,» on raamatu «12 asja, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma» autor ja Edu Akadeemia juht Roland Tokko veendunud.

FOTO: Raamat

«Ettevõtlusega alustades või tegelikult juba ka asja sees olles on oluline jälgida, millises faasis on majandusharu, kus sa tegutsema soovid hakkad. Väga tihti alustatakse ettevõtlusega mingis valdkonnas sellepärast, et selle vastu on tarbijatel suurem huvi tekkinud, kuid tasub kindlasti küsida, kas tegemist ei ole juba langusfaasiga,» räägib Tokko.

Tokko soovitab enne alustamist teha eeltööd ja uurida, millises elutsüklis on majandusharu, kus sa tahaksid tegutsema hakata.

«Eestis ettevõtlusega algust tehes tuleb meeles pidada ka siinse turu väiksust. See tähendab, et ükskõik mida sa teed, on potentsiaalseid ostjaid vähem kui paljudes teistes riikides. Eriti juhul, kui teed midagi sellist, mis on suunatud väiksemale sihtrühmale. Väga keeruline on oma ärist elatusallikas kujundada, sest Eestis ei ole selleks piisavalt kliente. Sul on kaks võimalust: kas loobud sellest ideest või mõtled välja, kuidas saada rohkem kliente,» lisab Roland.

Kõige tähtsamaks peab Roland siiski inimeste teenimist.

«Tuleb keskenduda väärtuse loomisele inimeste jaoks. Sinu peamine küsimus ei peaks olema see, kuidas miljon eurot teenida, vaid see, kuidas teenida miljonit inimest. Mida rohkem on inimesi, kellele sa väärtust lood, seda tõenäolisem on, et sul ja su ettevõttel läheb hästi,» on Tokko veendunud.

Oled unistanud ettevõtjaks hakkamisest, aga ei tea, kuidas pihta hakata? Roland Tokko annab nõu!