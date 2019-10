Vabamu avab noorte aruteluga koomiksinäituse Soomes elavatest eestlastest

Kuus aastat Eesti-Soome pendelrännet uurinud antropoloogi ja Vabamu direktori Keiu Telve sõnul on Eestist välja rännanud inimeste lood tegelikult väga erinevad. «Umbes üks kümnendik eestlastest on hargmaised ehk jagavad oma elu mõne välisriigi ja Eesti vahel. Eestlaste rände kohta ringleb aga väga palju müüte ja stereotüüpe, kuigi rändajate lood on tegelikult väga erinevad. Kõik see innustas meid teemat lähemalt uurima ja koostöös Martin Rattasega näitust kokku panema,» selgitas Telve. «Kuna nii suur protsent Eesti elanikkonnast on hargmaised, siis usun, et meil on põhjust saada aru, mis tegelikult kannustab inimesi välismaale minema ja kuidas see nende elu muudab. Martin Rattase humoorikad koomiksid aitavad vaadata neid lugusid uue nurga alt ning mõista rändavate inimeste valikuid.»