Aino Perviku «NummiPealt ja mujalt» valiti rahvusvahelisse lastekirjanduse nimekirja White Ravens

Lisaks varem ilmunud «Väikese veidra linna» raamatu juttudele on kogumikus uusi lugusid NummiPealt, aga seekord ka mujalt. Veel leiab raamatust ka peotäie limerikke. Limerik on väike jabur luuletus, millele sobibki väga hästi nimeks just limerik. Nimi on pärit Iirimaalt, kus sellised luuletused pandi esimest korda kirja linnas nimega Limerick.