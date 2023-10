«Leiad, et ma peaksin haiguslehe ennetähtaegselt katkestama ja jõulude tähistamise lõpetama...»

«Tormihoiatus. Doggerland 2»

Maria Adolfsson

Jah, leebe ta nüüd ei olnud, mõtleb Karen kaks minutit hiljem. Jounas Smeed pole vist küll eluski leebe tundunud. Aga hääl teises otsas on pisut ebalev ja sugugi mitte korralekutsuv, nagu Karen harjunud on.

«Tere, Eiken, aitäh, et tagasi helistasid. Mul on tõesti kahju, et pean pühade ajal segama. Kas jõulunaps on juba hinge all?»

«Kaks tükki ausalt öeldes. Ja sul endal?»

Jounas Smeed nagu ei kuule või siis ei pea küsimust vastuse vääriliseks.

«Ja sul on vanemad külas, nagu ma aru olen saanud,» jätkab ta ja nüüd kuuleb Karen hääles eksimatult mingit pinget.

Foto: Raamat

«Njah,» vastab ta, «isa on ju juba aastaid surnud, nii et tema jäi tulemata, aga ema on külas koos oma … hea sõbraga.»

«Ah et nii. Jah, ma saan aru, et teil on parajasti pidulik hetk …»

Karen ootab, et ta midagi lisaks, aga ülemus paistab arvavat, et tema kord on vestlust jätkata.

«Seda küll,» vastab Karen. «Aga vaevalt et sa helistad minu alkoholitarbimise või perekondliku tausta kontrollimiseks?»

Jounas Smeed naerab korraks. Siis köhatab, ja miski tema tavapärasest hääletoonist on jälle tagasi.

«Loomulikult mitte,» ütleb ta lühidalt. «Saime ühe mõrva kaela. Ja veel põhjas, Nooröl.»