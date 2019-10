10 fakti inglise kirjanikust John Fowlesist ja tema menuromaanist «Liblikapüüdja»

Kirjanikult on varasemalt eesti keeles ilmunud ka romaanid «Maag», «Prantsuse leitnandi tüdruk» ja «Daniel Martin». Kuid kas teadsite, et lisaks erakordsele intelligentsusele oli John Fowles andekas ka spordis? Või et tema kirjanikutee sai alguse hoopiski Kreekast? Alljärgnevalt leiate kümme tõsiasja armastatud kirjanikust ja tema esikteosest «Liblikapüüdja».