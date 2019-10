Selgus «Näljamängude» sarja uue raamatu pealkiri ja kaanekujundus

2020. aastal ilmub Suzanne Collinsi «Näljamängude» sarja neljas raamat, mis kannab pealkirja «The Ballad of Songbirds and Snakes». Raamatu eestikeelse tõlke õigused omandas Tänapäev.

Kuna sarja raamatud on kokku müünud ligi sada miljonit eksemplari, on sellest oodata üht järgmise aasta suuremat raamatusündmust kogu maailmas. Sarja raamatud on ilmunud juba enam kui 50 keeles ning on ka eesti keeles olnud väga populaarsed.