Kust algab ajalugu?

30ndates mees ärkab 1999. aastal haiglavoodis ning mõistab, et on unustanud kõik. Ta ei tea oma nime, ei tea, kes ta on ja kus ta asub. Lootes taastada enda unustatud minevik, hakkab ta üles kirjutama killustatud mälupilte, mis viivad 20. sajandi algusaastate Peterburi, räägivad lapsepõlvest ja esimesest armastusest, jutustavad 1917. aasta revolutsioonist Venemaal ning selle tagajärgedest. Läbi Innokenti isiklike mälestuste rullub lugeja ees lahti lugu Venemaa 20. sajandi vastand-likust ajaloost. Kuid seda mitte tava-pärases ajalookäsitluse mõistes.

Kumb on tegelik ajalugu?

«Aviaator» ei pretendeeri realistlikule ajalookäsitlusele, vaid tegemist on ühe inimese looga, tema päevikukirjetega. See ei ole elulugu, vaid lugu mehe elust, nagu see on talle meelde jäänud. Mälupildid, tunded ja vestlused on päevikus sageli kontekstist välja rebitud, kuid edasi antud ehedal ja moonutamata moel, just nii tundis end sel kirjeldatavalt hetkel Innokenti. Nostalgiline lapsepõlv suvilas, oktoobri-revolutsiooniaegne segadus, esimene tõeline armastus ja reetmine, mis peategelase Solovkale saatis... Killustatud meenutusi üles kirjutades taastab Innokenti suure osa oma eluloost, jääb vaid mõistatus, kuidas sattus ta kaasaegsesse haiglasse ja 1999. aastasse, kui tegelikult on ta sündinud 1900. aastal, olles «sajandi eakaaslane».

Innokenti mõistab päevikut pidades pisut kibestunult, et klassikalises mõttes ajalugu on kõigest abstraktne ja üldistatud teoreetiline pilt, mis iial ei pööra tähelepanu inimeste tunnetele ja kogetule. Seega otsustabki ta enda üleskirjutustes keskenduda pisiasjadele, millest ajalugu ei hooli, meenutada helisid, lõhnu, maneere, žeste ja liigutusi, keskenduda kõigele sellele, mis ongi inimese elu ja tema tegeliku maailma keskpunkt. Just Innokenti ainulaadne olukord annabki talle võimaluse käsitleda ajalugu unikaalsest perspektiivist lähtuvalt, usaldades enda meenutusi ja mitte kollektiivset mälu.

Kuigi Innokenti suudab taastada suurema osa enda elu loost, jäävad sellest alatiseks puuduma 70 vahe-aastat. Kuid ka nende aastate puhul tunnetab romaani peategelane, et need on osa tema elust ja peab seetõttu vajalikuks uurida kõike, mis vahepeal juhtunud ja toimunud. Ka siin jääb ta truuks enda isiklikule arusaamale ajaloost – ta uurib inimeste näoilmeid, riietust, kuid ei süvene liialt poliitilistele sündmustele ja pööretele, mida üldjoontes ajaloos käsitletakse, millest kirjutatakse ajaleheveergudel ja näidatakse õhtustes teleuudistes. Innokenti on veendunud, et ajalooarhiivis säilitatud dokumendid või filmilõigud ei suuda kunagi taastada tõelist ajalugu, kasvõi seda, mil moel lõhnavad armastatu juuksed, millist heli kuulsid, purustades sõrmede vahel tingu või millise häälevarjundiga pöördus sinu poole ülekuulaja enne peksmist...

Inspireeritud isiklikest meenutustest

Jevgeni Vodolazkin «Aviaator». FOTO: Raamat