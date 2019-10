New York Timesi bestseller «Kõik on väljamõeldav» jõudis Eesti raamatupoodidesse

Üle ootuste menukaks osutunud raamatu täiendav tiraaž jõudis sel nädalal raamatupoodidesse üle Eesti. «Suutsime tõlketöö, mis tavaliselt võtab pikki kuid, valmis saada vähem kui kahe kuuga. Tänu sellele ilmus Marie Forleo raamat eesti keeles samal päeval kui originaalversioon inglise keeles. Meie teada oleme ainukesed maailmas, kes sellega hakkama said,» kommenteeris Peeter Pärtel FTE kirjastusest.

Marie Forleo «Kõik on väljamõeldav». FOTO: Raamat

Marie Forleo on uue põlvkonna mõtteliider ning ajakiri Forbes arvab tema veebilehte TOP 100 parima ettevõtjatele mõeldud veebilehe hulka. Raamatu autor on olnud ka söör Richard Bransoni ettevõtluskeskuses mentoriks noortele ettevõtjatele.

«Võrreldes teiste populaarsete enesearengu raamatutega on see vaieldamatult üks kõige praktilisemaid ja lõbusamaid lugemisi, mis peaks iga endast lugupidava inimese lugemisvarasse kuuluma,» tõi Pärtel välja.

«Kõik on väljamõeldav» õpetab leidma lahendusi olukordades, mis varem tundusid lahendamatud ning aitab üle saada vabandustest, mida inimesed iga päev endale toovad: mul ei ole aega, et trenni teha; ma ei saa töökohta vahetada; mul pole raha, et tervislikult toituda; ma ei oska oma ettevõtet alustada ja palju muud – ilmselt kõlavad need laused paljudele tuttavana.

«Meil kõigil on eeskujusid, kes on oma alal nii edukad, et tundub nagu oleksid nad eriliste annetega. «Kõik on väljamõeldav» teeb selgeks, et edukad inimesed ei ole erilised. Neil on vaid õige mõttelaad ja nad tegutsevad – nad teevad õigeid otsuseid ja seda mitte ainult plusse-miinuseid kaaludes,» kirjeldas üks raamatu sisutoimetajatest, Aiki Arro.

